عواد يشيد بدعم اليابان المتواصل للقطاع الصحي

أشاد جواد عواد وزير الصحة، مساء اليوم الاثنين، بدور اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، على دعمهما المتواصل والمستمر للقطاع الصحي الفلسطيني وذلك خلال اجتماع عقده، مع مديرة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يوكو متسوي، بمناسبة انتهاء فترة عملها في فلسطين والتي استمرت لأكثر من 4 سنوات.

.وأكد عواد على العلاقات المتينة والتعاون المثمر بين البلدين، متمنياً لدولة اليابان حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة من مشاريع هامة واستراتيجية لصالح وزارة الصحة، بدعم سخي من الحكومة اليابانية.

في السياق ذاته، أعربت متسوي عن سعادتها الكبيرة خلال الفترة الماضية والتي عملت فيها مع كوادر وزارة الصحة الفلسطينية وعلى رأسهم الوزير عواد.

وثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وسعيها الحثيث لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدة بالتعاون الوثيق والبناء والذي أثمر عن إنجاز العديد من المشاريع الحيوية لصالح القطاع الصحي الفلسطيني.

و قالت متسوي: "أعتبر فلسطين بلدي الثاني، وسأظل مخلصة لفلسطين وشعبها".