القاهرة: مباحثات حول سبل استثمار القطاع الخاص العربي بفلسطين

القاهرة /سما/

أجرى محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية في القاهرة، اليوم الاثنين، مباحثات مع محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، حول سبل استثمار القطاع الخاص العربي في فلسطين.

وتطرق اللقاء بين الجانبين، إلى مناقشة الخطوات العملية لتحقيق استثمار فاعل للقطاع الخاص في الدول العربية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع في الفترة المقبلة بحضور هيئة تشجيع الاستثمار، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني والهيئات الاقتصادية في فلسطين، مع رجال أعمال من الدول العربية، من أجل تقديم خارطة طريق للاستثمار في فلسطين والمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الفلسطيني.