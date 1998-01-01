اجتماع يبحث دعم الخطة الاستراتيجية القطاعية للقدس في رام الله

أجرى ممثلون عن وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية ، ووزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الاقتصاد، ومكتب تمثيل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين، مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في دعم الخطة الاستراتيجية القطاعية للقدس 2018-2022 والمعدة من قبل وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب تمثيل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين اليوم الاثنين.

وقال احمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين، إن هناك اهتماما من قبل منظمة التعاون الاسلامي في دعم الخطة القطاعية الاستراتيجية للقدس، وإن قرارا قد اعتمدته القمة الاستثنائية الاسلامية السابعة التي عقدت في اسطنبول 18 مايو 2018، في قرارها رقم 27 دعت فيه الى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس باعتبارها اطارا لتحديد أوليات التمويل الاسلامي المتعلق بمدينة القدس الشريف.

وشدد الرويضي أن القمة المذكورة قد دعت في ذات القرار كافة الدول الأعضاء الى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وأهاليها ودعم المشاريع المدرجة في اطار الخطة القطاعية المعدة من قبل الرئاسة الفلسطينية، وكلفت الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين بهذا الاطار.

و يجري التخطيط لإقامة ورشة موسعة بمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لاطلاعه على تفاصيل الخطة والآليات الرئيسية في تنفيذها، والتي من ضمنها اعداد اطار التنسيق لتجنيد الأموال، حيث يعتبر القطاع الخاص الفلسطيني من أحد اهم الركائز الأساسية في تمويل الخطة، ومن ثم البحث عن آليات عمل لمساهمة القطاع الخاص الاسلامي لاحقا في دعم الخطة ومشاريعها التنموية وذلك بمبادرة من وحدة القدس في ديوان الرئاسة ومحافظة القدس بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والاقتصاد وبرعاية منظمة التعاون الاسلامي.

في السياق ذاته، أكد معتصم تيم مدير عام وحدة القدس في ديوان الرئاسة، أن الاجتماع بحث آليات تضمن مشاركة واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني في تمويل المشاريع التي تحتاجها مؤسسات القدس للمحافظة على دورها في خدمة المجتمع المقدسي وأهالي المدينة في القطاعات التنموية المختلفة.

ولفت تيم الى أن وحدة القدس ووزارة الاقتصاد ستعمل بالتنسيق مع مكتب تمثيل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين للتواصل مع الاتحادات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والغرف التجارية للمشاركة في الورشة في ضوء مسؤوليتها المجتمعية في حماية القدس ودعم صمود أهلها.