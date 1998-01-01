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أبو عيطة يرد على تصريحات اردان بشأن منع عودة الرئيس للبلاد

الإثنين 14 يناير 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عيطة يرد على تصريحات اردان بشأن منع عودة الرئيس للبلاد



أكد فايز أبو عيطة  نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، مساء اليوم الاثنين، على أن تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بمنع عودة الرئيس للبلاد لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار بالتمسك بثوابت شعبنا ومواجهة مؤامرة القرن الامريكية- الإسرائيلية التي تستهدف المس بمقدسات شعبنا وحقوقه المشروعة.

و قال أبو عيطة  في بيان له،  إن انتقال التحريض الإسرائيلي للرئيس محمود عباس من أوساط المستوطنين إلى المستوى الرسمي وأجهزة الأمن الإسرائيلية يعتبر تصعيدا خطيرا وتهديدا رسميا له تداعيات خطيرة على المستويات كافة الميدانية الأمنية والسياسية.

وشدد نائب أمين سر المجلس الثوري لفتح ، على دعم ومساندة المجلس الثوري والأطر التنظيمية والحركية للرئيس والتفافها حوله وهو يقود شعبنا في معركته المتواصلة مع الاحتلال.

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