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الرئيس يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويطلعه على اخر التطورات

الإثنين 14 يناير 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويطلعه على اخر التطورات



رام الله / سما /

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ولاية نيويورك.

وأطلع الرئيس، غوتيريش على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد والعدوان الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، خاصة تقرير الأمين العام بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتقاريره المتعلقة بتنفيذ القرار 2334، وتحديدا فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والاستيطان.

وجرى اللقاء بحضور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، و مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، و رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

الجدير بالذكر ان الرئيس محمود عباس وصل في وقت سابق من اليوم الى نيويورك ، وذلك لتسلم رئاسة مجموعة الـ 77 +الصين خلال حفل مقرر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء.

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