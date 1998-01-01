  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يلتقي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين 14 يناير 2019 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة



نيويورك /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا في ولاية نيويورك.

وأطلع الرئيس، إسبينوزا ، على صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد والعدوان الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وجرى اللقاء بحضور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، و مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، و رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

الجدير بالذكر ان الرئيس محمود عباس وصل في وقت سابق من اليوم الى نيويورك ، وذلك لتسلم رئاسة مجموعة الـ 77 +الصين خلال حفل مقرر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء.

#الرئيس عباس #رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة #الامم المتحدة

أخبار ذات صلة

الأونرو

الأونروا ردا على نتنياهو : مهامنا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة

الامم المتحدة

ترحيب فلسطيني واسع بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس

هنية - ارشيف

هنية يبعث رسالة الى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا ما جاء فيها ..

الاونروا- ارشيف

الخضري: انفضاض الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تأمين الاونروا مالياً يعني أن "القادم صعب"

الرئيس عباس

الرئيس سيطرح بديل "صفقة القرن" امام الجمعية العامة للامم المتحدة

مواجهات- ارشيف

اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الاربعاء المقبل

الأكثر قراءة اليوم

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

تلفزيون إسرائيلي: 20 ألف فلسطيني هاجروا من غزة خلال سنوات

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

ليفني تتهم نتنياهو يتجاهل السلطة ودفع الأموال لحماس

الأخبار الرئيسية

الحمدلله : أصبح لزاما على حماس إنهاء تفردها بالسلطة في قطاع غزة

بصمود المصلين.. الاحتلال ينسحب من مسجد قبة الصخرة بعد محاصرته لعدة ساعات

ايزنكوت ونتنياهو

حكومة الاحتلال تودع ايزنكوت ..فمن هو خلفه "كوفاخي" الذي أضرت به غزة ؟

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته