الرئيس يلتقي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا في ولاية نيويورك.

وأطلع الرئيس، إسبينوزا ، على صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد والعدوان الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وجرى اللقاء بحضور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، و مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، و رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

الجدير بالذكر ان الرئيس محمود عباس وصل في وقت سابق من اليوم الى نيويورك ، وذلك لتسلم رئاسة مجموعة الـ 77 +الصين خلال حفل مقرر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء.