فلسطين تشارك في منتدى شرق المتوسط للغاز بالقاهرة

القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين ، اليوم الاثنين، في الاجتماع الأول لمنتدى شرق المتوسط للغاز المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة ، وذلك بعد تلقيها دعوة رسمية من مصر.

وترأس الوفد الفلسطيني محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، الذي ضم كلا من رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وممثلاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عمار حجازي، وسفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ، ووكيل هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل.

ولفت مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني، إلى أن الدعوة للمشاركة في منتدى شرق المتوسط للغاز جاء تلبيةً للدعوة المصرية الكريمة، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الاعلان الصادر عن الاجتماعات ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، علماً أن هذه الاجتماعات تستضيفها جمهورية مصر الشقيقة، وتشارك فيها إلى جانب فلسطين كل من: قبرص، واليونان والأردن، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وإسرائيل.

الجدير بالذكر أن دولة فلسطين تعمل على تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة كأحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين وعلى اعتباره حقلاً فلسطينياً سيادياً ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.