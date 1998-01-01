  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك في منتدى شرق المتوسط للغاز بالقاهرة

الإثنين 14 يناير 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في منتدى شرق المتوسط للغاز بالقاهرة



القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين ، اليوم الاثنين،  في الاجتماع الأول لمنتدى شرق المتوسط للغاز المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة ، وذلك بعد تلقيها دعوة رسمية من مصر.

وترأس الوفد الفلسطيني  محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، الذي ضم كلا من رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم،  وممثلاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عمار حجازي، وسفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ، ووكيل هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل.

ولفت مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني، إلى أن الدعوة للمشاركة في منتدى شرق المتوسط للغاز جاء تلبيةً للدعوة المصرية الكريمة، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الاعلان الصادر عن الاجتماعات ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، علماً أن هذه الاجتماعات تستضيفها جمهورية مصر الشقيقة، وتشارك فيها إلى جانب فلسطين كل من: قبرص، واليونان والأردن، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وإسرائيل.

الجدير بالذكر أن دولة  فلسطين تعمل على تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة كأحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين وعلى اعتباره حقلاً فلسطينياً سيادياً ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.

#فلسطين #منتدى شرق المتوسط للغاز #القاهرة

أخبار ذات صلة

معبر رفح -ارشيفية

سفارة فلسطين بالقاهرة: فتح معبر رفح البري أيام السبت والأحد والاثنين في الاتجاهين

حرية الصحافة - ارشيف

منتدى الاعلاميين يرفض مصادقة الحكومة على قانون الجرائم الالكترونية

نيابة عن الرئيس..الحمد الله يشارك في منتدى باريس للسلام

وفد حماس في القاهرة

الجزيرة : هذا ما يجري مع وفد حماس بالقاهرة

مصالحة- ارشيف

وفود الفصائل لحوارات المصالحة بالقاهرة تصل قطاع غزة

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تفتح باب التسجيل للعالقين

الأكثر قراءة اليوم

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

تلفزيون إسرائيلي: 20 ألف فلسطيني هاجروا من غزة خلال سنوات

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

ليفني تتهم نتنياهو يتجاهل السلطة ودفع الأموال لحماس

الأخبار الرئيسية

الحمدلله : أصبح لزاما على حماس إنهاء تفردها بالسلطة في قطاع غزة

بصمود المصلين.. الاحتلال ينسحب من مسجد قبة الصخرة بعد محاصرته لعدة ساعات

ايزنكوت ونتنياهو

حكومة الاحتلال تودع ايزنكوت ..فمن هو خلفه "كوفاخي" الذي أضرت به غزة ؟

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته