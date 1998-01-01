الكهرباء بغزة تصدر تنويها هاما للمواطنين في قطاع غزة

غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة، مساء يوم الاثنين، تنويها هاما للمواطنين في القطاع حول انقطاع التيار الكهربائي والتعامل معها في المنخفضات وحالات الطوارئ.

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع فيسبوك: "جمهورنا الكريم، في حالات الطوارئ ووجود إعطاء أو مشاكل في شبكات الكهرباء أو مكوناتها المختلفة؛ نتيجة المنخفضات أو القصف، لا تترددوا بالاتصال على الرقم الوطني 133".

وأوضحت الشركة أن كمية الكهرباء الواصلة للشركة من الخطوط الإسرائيلية تبلغ 120 ميجاوات ، فيما تبلغ كمية الكهرباء التي يتم توليدها من محطة التوليد 85 ميجاوات ، مشيرة إلى أن نسبة الكهرباء الواصلة من الخطوط المصرية بلغت صفر.

ولفتت الشركة إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة بلغت قيمة 205 ميجاوات ، موضحة أن نسبة احتياج القطاع من الطاقة في هذا الوقت من العام بلغت 560 ميجاوات، منوهة إلى أن إجمالي العجز في الطاقة بلغ 355 ميجا وات.