بيت لحم: مستوطنون يغلقون المدخل الغربي لبلدة تقوع

بيت لحم /سما/

اغلق عشرات المستوطنون وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

ووفقا للوكالة الرسمية، أوضح تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع، أن حوالي خمسين مستوطنا تجمهروا على المدخل الغربي للبلدة وقاموا بإغلاقه، حيث رفعوا الاعلام الإسرائيلية واثاروا حالة من الرعب والهلع في المنطقة الواقعة في سهل البقيعه، وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال .

ولفت مدير بلدية تقوع، الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم التعسفية بحق السكان في تقوع، كان آخرها يوم الجمعة، برشق سيارات المواطنين بالحجارة .