شتاينتس يعرب عن سعادته بتمثيل الحكومة الإسرائيلية في القاهرة

القاهرة /سما/

ذكر موقع ريشت كان العبري نقلا يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي قوله ، اليوم الاثنين،" إن دعوته لحضور منتدى "غاز شرق المتوسط" المنعقد في القاهرة العاصمة المصرية، تعتبر علامة بارزة في تطوير العلاقات والتعاون بين "إسرائيل" ومصر.

وعبر شتاينتس، في كلمة له على هامش المنتدى، عن سعادته بتمثيل الحكومة الإسرائيلية في القاهرة، لافتا إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي وفق ما اورده موقع عكا للشؤون الاسرائيلة.

و أكد شتاينتس، أن تطوير الغاز الطبيعي في "إسرائيل" ومصر وقبرص، أصبح محركاً للتعاون الجيوستراتيجي والسياسي في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن شرق البحر الابيض المتوسط هو التطور الاهم القادم في مجال الغاز الطبيعي، وفقا لما ذكره موقع ريشت كان.

ولفت وزير الطاقة الاسرائيلي إلى أن مصر و"إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا، تتعاون لتنمية الموارد الطبيعية لصالح المنطقة، بهدف تصدير فائض الغاز من "إسرائيل" وقبرص وربما في المستقبل من مصر إلى أوروبا.