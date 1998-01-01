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سلطات الاحتلال تعيد فتح طريق راس كركر_دير بزيع بعد اغلاق شهرين

الإثنين 14 يناير 2019 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تعيد فتح طريق راس كركر_دير بزيع بعد اغلاق شهرين



أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فتح طريق راس كركر_دير بزيع والمعروفة باسم (طريق العنب) غرب مدينة رام الله، وذلك بعد أن أغلقته أمام المواطنين لأكثر من 3 شهور، جاء ذلك بعد المتابعات المستمرة والجهود المتواصلة التي بذلتها الهيئة العامة للشؤون المدنية.

وقال رجا ياغي مدير عام الشؤون المدنية في محافظة رام الله ، أن إغلاق هذا الطريق منذ أكثر من ثلاثة شهور، قد شكل معضلة كبيرة  للمواطنين، الذين اضطروا لسلوك طرق أخرى بديلة، زادت معاناتهم وكلفتهم وقتا طويلا  للوصول إلى قراهم ومنازلهم .
وفي السياق ذاته، فتحت السلطات الإسرائيلية اليوم مدخل قريه اوصرين في محافظه نابلس، التي كانت اغلقت منذ ثلاثة اسابيع من قبل قوات الاحتلال .
وقال لؤي السعدي مدير عام الشؤون المدنية في محافظة نابلس، ان اغلاق هذا المدخل قد شكل خنقا لهذه القرية، وسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وحال دون حرية حركتهم في الدخول والخروج من وإلى القرية،  مؤكدا ان هناك جهودا كبيرة بذلتها الهيئة تجاه فتح هذا المدخل.

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