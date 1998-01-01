الشرطة الفلسطينية والامن العام الاردني يوقعان مذكرة تعاون مشترك

رام الله / سما /

ابرم حازم عطالله مدير عام الشرطة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مدير عام الأمن العام الأردني فاضل الحمود.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة في بيانها، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيزاً لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وشدد البيان أن هذه المذكرة تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون ما بين الجهتين, وتطوير القدرات والاجراءات وآليات العمل المشتركة، من خلال التثقيف والتدريب للكادر والأفراد في مختلف المجالات، والعمل على تحسين الأداء عبر نقل الخبرات للوصول إلى رضى المواطنين وخدمة المجتمع في كلا البلدين للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعبر عطا الله عن اعتزازه بالعلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وما بين الشرطة الفلسطينية والأمن العام الأردني باعتبارهما أركاناً أساسية في منظومة قطاع العدالة بما يمثلانه من سلطة ضبط قضائي.

في السياق ذاته، أعرب الحمود عن اعتزازه الكبير بهذه الشراكة مشيدا بمدى التقدم في العمل الشرطي والجهود المبذولة من قبل الشرطة الفلسطينية في مجال مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، اجتمع مع اللواء الحمود، بحضور السفير الاردني محمد أبو وندي، وأثنى بدوره على العلاقات التاريخية بين القيادة الفلسطينية والاردنية والشعبين الشقيقين، وأشاد بالتعاون المشترك ما بين الشرطة الفلسطينية والأمن العام الاردني والذي أثمر بتقديم الأمن العام للشرطة الفلسطينية تدريبا وخبرات اسهمت في رفع كفاءة وقدرة منتسبي الشرطة الفلسطينية وانعكس ايجابا على تقديم خدمات افضل للمواطنين .