  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تؤكد : تم تسيلم قاتل الغروف إلى إسرائيل

الإثنين 14 يناير 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تؤكد : تم تسيلم قاتل الغروف إلى إسرائيل



رام الله / سما /

أكدت  المديرية العامة للشرطة، أنها سلمت المتهم بقتل المغدور رائد الغروف والموقوف لديها إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي عبر الارتباط الفلسطيني.

وقالت الشرطة في  بيان لها مساء اليوم الإثنين : إن "شرطة رام الله وعملا بالاتفاقيات المعمول بها، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، قامت بتسليم أحد الموقوفين في القضية المذكورة للارتباط العسكري الفلسطيني، بعد عقد جلسة تحقيق مشترك".

واشارت  الشرطة أن هذا الإجراء يأتي كون القضية جنائية، ولكون المتهم المذكور يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية، حيث تم التسليم بعد أخذ التعهدات اللازمة لضمان استمرار محاكمة الموقوف المذكور في المحاكم الإسرائيلية.

ونوهت الشرطة إلى أن هذا الإجراء متبع وفقا للاتفاقيات الموقعة وتم حسب الأصول.

بيان الشرطة جاء ردا على ما  يتم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسليم أحد الموقوفين لديها، والمشتبه به بالاشتراك بقتل المغدور رائد الغروف.

أخبار ذات صلة

الشهيد محمود بدران

بيتسيلم : قاتل الشهيد محمود بدران في رام الله لن يحاكم

النيابة تكشف : قاتل المواطن طعناً ليلة الثلاثاء في غزة هو ابنه

مثقال السالمي

غزة: الامن يلقي القبض على قاتل مثقال السالمي في مخيم الشاطئ

قاتل المغدورة أبو حسنين

صور: هكذا نفذ قاتل المغدورة أبو حسنين جريمته بمخيم النصيرات وسط القطاع

اللواء حازم عطا الله- ارشيف

عطا الله: الشرطة بغزة يجب أن تكون مثل الشرطة بالضفة "ولن أتعامل إلا مع شرطة تحت قيادتي"

الشهيد مازن فقهاء

اعتقال قاتل الشهيد مازن فقهاء ولجنة التحقيق تسلم تقريرها للسنوار خلال ساعات

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

تلفزيون إسرائيلي: 20 ألف فلسطيني هاجروا من غزة خلال سنوات

ليفني تتهم نتنياهو يتجاهل السلطة ودفع الأموال لحماس

"النقابة" تطالب بصرف رواتب موظفي غزة دون انتظار المنحة القطرية

الأخبار الرئيسية

ايزنكوت ونتنياهو

حكومة الاحتلال تودع ايزنكوت ..فمن هو خلفه "كوفاخي" الذي أضرت به غزة ؟

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: بعد انتهاء "درع الشمال".. هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري