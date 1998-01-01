الشرطة تؤكد : تم تسيلم قاتل الغروف إلى إسرائيل

رام الله / سما /

أكدت المديرية العامة للشرطة، أنها سلمت المتهم بقتل المغدور رائد الغروف والموقوف لديها إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي عبر الارتباط الفلسطيني.

وقالت الشرطة في بيان لها مساء اليوم الإثنين : إن "شرطة رام الله وعملا بالاتفاقيات المعمول بها، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، قامت بتسليم أحد الموقوفين في القضية المذكورة للارتباط العسكري الفلسطيني، بعد عقد جلسة تحقيق مشترك".

واشارت الشرطة أن هذا الإجراء يأتي كون القضية جنائية، ولكون المتهم المذكور يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية، حيث تم التسليم بعد أخذ التعهدات اللازمة لضمان استمرار محاكمة الموقوف المذكور في المحاكم الإسرائيلية.

ونوهت الشرطة إلى أن هذا الإجراء متبع وفقا للاتفاقيات الموقعة وتم حسب الأصول.

بيان الشرطة جاء ردا على ما يتم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسليم أحد الموقوفين لديها، والمشتبه به بالاشتراك بقتل المغدور رائد الغروف.