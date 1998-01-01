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الاحتلال يصادق على مشروع توسيع مستوطنة "حريش"

الإثنين 14 يناير 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على مشروع توسيع مستوطنة "حريش"



القدس المحتلة / سما /

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، على مشروع توسيع مستوطنة "حريش" لــ 13 ألف دونم إضافي ، ويهدف المشروع لتوسيع مساحة "حريش" ليصل الى 23 ألف دونما، وذلك لتوطين 264 ألف مستوطن بحلول عام 2040.

وجاء هذا المشروع لتحويل المستوطنة إلى مدينة مركزية في منطقة المثلث الشمالي وبالقرب من الخط الأخضر لتنضم إلى البلدات الاستيطانية "كتسير"، و"متسبيه إيلان" و"ميعامي"، ومعسكر "حرس الحدود"، و"ناحل عيرون"، وكسارة "فيرد" التي سيتم تشغيلها حتى العام 2048.

كما تفرض توسعة مستوطنة "حريش" حصارا على البلدات العربية في المنطقة وتطوقها، وتمنع أي تواصل جغرافي فيما بينها.

وتعمل التوسعة في المستوطنة الى تحويل قرى أم القطف وبرطعة ودار الحنون لإحياء سكنية داخل مخطط "حريش" الذي يهدف لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات الكبيرة في المنطقة.

الجدير بالذكر أن مستوطنة حريش تمتد على طول حدود الرابع من حزيران بتخوم باقة الغربية في الشمال مرورا بقرى ميسر، وأم القطف، ودار الحنون، وبرطعة، وعين السهلة وعرعرة، وعارة، ومشارف كفر قرع، لتصل حتى مدينة أم الفحم وقراها.

#مستوطنة حريس #الحكومة الاسرائيلية #الاستيطان

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