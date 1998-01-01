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صور... اسرائيل تحتفي بمشاركتها بالاجتماع الأول لمنتدى "غاز شرق المتوسط" بالقاهرة

الإثنين 14 يناير 2019 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور... اسرائيل تحتفي بمشاركتها بالاجتماع الأول لمنتدى "غاز شرق المتوسط" بالقاهرة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلامية عبرية ، اليوم الاثنين، أن وزير الطافة الاسرائيلية يوفال شتاينتس شارك بالاجتماع الاول لمنتدى "غاز شرق المتوسط" المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقا  لموقع "ريشت كان" العبري، عُقد اليوم الأجتماع الأول لمنتدى "غاز شرق المتوسط"، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.

ولفت موقع  "ريشت كان" العبري إلى أن الوزير الطاقة  شتاينتس والسفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين، تلقيا دعوة رسمية من السلطات المصرية لحضور المنتدى. 

وقال موقع "ريشت كان" العبري إن سفارة "إسرائيل" في مصر، أعلنت أن هذا المنتدى يُعد خطوة رئيسية في التعاون بين "إسرائيل" ومصر والمنطقة كلها.

من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن دعوته لحضور منتدى "غاز شرق المتوسط" في العاصمة المصرية القاهرة، تعتبر علامة بارزة في تطوير العلاقات والتعاون بين "إسرائيل" ومصر.

وأعرب الوزير شتاينتس، خلال كلمة له على هامش المنتدى، عن سعادته بتمثيل الحكومة الإسرائيلية في القاهرة، مشيراً إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي.

و أكد شتاينتس، أن تطوير الغاز الطبيعي في "إسرائيل" ومصر وقبرص، أصبح محركاً للتعاون الجيوستراتيجي والسياسي في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف شتاينتس، أن شرق البحر الأبيض المتوسط، هو التطور الأهم القادم في مجال الغاز الطبيعي.وأشار إلى أن مصر و"إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا، تتعاون لتنمية الموارد الطبيعية لصالح المنطقة، بهدف تصدير فائض الغاز من "إسرائيل" وقبرص وربما في المستقبل من مصر إلى أوروبا.



 

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