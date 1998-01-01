الوزيرة عودة: قمة بيروت ستركز على دعم الاقتصاد الفلسطيني

قالت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني ، اليوم الاثنين، إن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستنعقد في الفترة ما بين 18-20 فبراير المقبل في بيروت العاصمة اللبنانية، ستركز على عدة قرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني والخطة الاقتصادية للقدس للأعوام 2019-2022.

وأوضحت الوزيرة عودة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن هنالك قرارا آخر وهو المقاطعة العربية للاحتلال والشركات التي تعمل في المستوطنات، بالإضافة إلى دعم صندوق القدس والأقصى الذي تم إقراره في القمة العربية الماضية وتسديد مساهمة كافة الدول العربية لالتزاماتها لهذا الصندوق.

وبينت أن الخطة الاستراتيجية ستتضمن مشاريع لدعم المقدسيين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم صمود التجار في القدس، وتشجيع الاستثمار في القدس لمساندة شعبنا على الصمود.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، و رياض المالكي روزير الخارجية والمغتربين ، بالإضافة إلى الوزيرة عودة، سيشاركون في القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التى ستقام في العاصمة اللبنانية بيروت.