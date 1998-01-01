مستوطنو الحدود الشمالية: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله" ومطالب باستكمال البحث

ذكرت وسائل اعلام عبرية ، أن سكان المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية بين اسرائيل ولبنان، أعربوا عن قلقهم بعد اعلان الجيش الاسرائيلي انتهائه من عملية درع الشمال التى هدفت للقضاء على أنفاق "حزب الله" الهجومية.

وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية،أن سكان المستوطنات اوضحوا أنه لا يزال هناك أنفاقاً هجومية لتنظيم "حزب الله" داخل "الأراضي الإسرائيلية" لم يعثر عليها الجيش حتى الآن.

وبينت القناة أن بعض سكان المستوطنات الشمالية هددوا باتخاذ إجراءات احتجاجية وذلك لإنهاء الجيش عملية "درع الشمال" بسبب اقتراب الانتخابات، بحسب ما نقله موقع عكا للشؤون الاسرائيلية.

وتابعت القناة السابعة ان سكان المستوطنات الشمالية، طالبوا الجيش باستئجار شركة خاصة لاستكمال البحث عن الأنفاق أو مغادرة المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية والانتقال للعيش في أماكن أكثر أماناً.