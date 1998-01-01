  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستوطنو الحدود الشمالية: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله" ومطالب باستكمال البحث

الإثنين 14 يناير 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو الحدود الشمالية: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله" ومطالب باستكمال البحث



ذكرت وسائل اعلام عبرية ، أن سكان المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية بين اسرائيل ولبنان، أعربوا عن قلقهم بعد اعلان الجيش الاسرائيلي انتهائه من عملية درع الشمال التى هدفت للقضاء على أنفاق "حزب الله" الهجومية.

وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية،أن سكان المستوطنات اوضحوا أنه لا يزال هناك أنفاقاً هجومية لتنظيم "حزب الله" داخل "الأراضي الإسرائيلية" لم يعثر عليها الجيش حتى الآن.

وبينت القناة أن بعض سكان المستوطنات الشمالية هددوا باتخاذ إجراءات احتجاجية وذلك لإنهاء الجيش عملية "درع الشمال" بسبب اقتراب الانتخابات، بحسب ما نقله موقع عكا للشؤون الاسرائيلية.

وتابعت القناة السابعة ان سكان المستوطنات الشمالية، طالبوا الجيش باستئجار شركة خاصة لاستكمال البحث عن الأنفاق أو مغادرة المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية والانتقال للعيش في أماكن أكثر أماناً.

#مستوطنات الشمال #انفاق حزب الله #الجيش الإسرائيلي

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية تحذر امريكا من "التهور " وانها مستعدة لخوض "حرب"

ترامب و كيم جونغ أون

NBC : هل يغتال " ترامب " زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون ؟!

cczz

الجيش العراقي يستخرج حفارة أنفاق متطورة لـ"داعش" من باطن الأرض

"بعض الجنود دخلوا ولم يخرجوا" .. مدينة أنفاق تعيق تقدم القوات العراقية بالموصل

تسريبات قطر.. و"البحث عن فضيحة"

62345

عراك بين جنود إسرائيليين و الجيش اللبناني عند الحدود الشمالية

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

تلفزيون إسرائيلي: 20 ألف فلسطيني هاجروا من غزة خلال سنوات

عضو كنيست تطالب بالتحقيق مع نتنياهو حول اموال قطر المرسلة لحماس

ليفني تتهم نتنياهو يتجاهل السلطة ودفع الأموال لحماس

الأخبار الرئيسية

ايزنكوت ونتنياهو

حكومة الاحتلال تودع ايزنكوت ..فمن هو خلفه "كوفاخي" الذي أضرت به غزة ؟

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: بعد انتهاء "درع الشمال".. هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري