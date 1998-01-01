غزة تودّع شهيديها صالحة وقديح

غزة / سما /

شيّع آلاف المواطنين، في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين الطفل عبد الرؤوف صالحة (14 عاما) وأنور قديح (33 عاما)، اللذين استشهدا متأثرين بجروحهما، إثر إصابتهما برصاص الاحتلال خلال مساركتهما في مسيرات العودة الأسبوعية.

وبهذا يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 اذار الماضي الى257 شهيدا، منهم 45 طفلا.

وفي خانيونس شارك الآلاف في موكب تشييع الشهيد أنور محمد قديح (33 عامًا)، والذي ارتقى أمس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الرقبة قبل عدة أسابيع.

وتحرك موكب الشهيد من مستشفى غزة الأوربي باتجاه منزل ذويه في بلدة خزاعة شرقي خانيونس قبل الصلاة عليه ودفنه بمقبرة الشهداء في البلدة.

كما شيع الآلاف جثمان الطفل عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحه (١٤ عاما) والذي استشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته الخطيرة الجمعة الماضية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وجاب المشيعون شوارع مخيم جباليا، مرددين شعارات تدعو للانتقام للشهيد قبل ان يتم نقله لمنزله لالقاء نظرة الوداع الاخيرة على الجثمان.