هيئة تشجيع الاستثمار وبلدية البيرة توقعان برتوكول تعاون فني

البيرة / سما /

وقعت هيئة تشجيع الإستثمار الفلسطينية وبلدية البيرة، اليوم الاثنين، بروتوكول للتعاون الفني في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وكذلك النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال.

وجرت مراسم التوقيع، في مقر البلدية، برعاية وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيسة مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، ووزير الحكم المحلي حسين الاعرج، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ويأتي توقيع البرتوكول إنطلاقاً من اهمية دور الهيئات المحلية في تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي والوطني والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون نحو خلق بيئة استثمار منافسة، وتحقيق المنفعة العامة والتنمية الاقتصادية المحلية بصورة عامة لا سيما في مجال تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع البيئة الجاذبة للاستثمار على المستوى المحلي.

وشدد وزيرا الاقتصاد الوطني والحكم المحلي على اهمية تبسيط الاجراءات امام المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة والمحفزة على الاستثمار مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز النشاط التجاري وتحسين ترتيب فلسطين في تقرير بيئة ممارسة الاعمال.

بدورهما اكد المكلف بمهام الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية/ وكيل وزارة الاقتصاد هيثم الوحيدي ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل خلال مراسم توقيع البرتوكول على اهميته في تسهيل عمليات الاستثمار وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأشار الطرفان الى التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم ألاستثمار منها إقامة المعارض والندوات، والمؤتمرات وأي أنشطة وأدوات لزيادة الميزة التنافسية في منطقة الهيئة المحلية، بالإضافة لتقديم التسهيلات للمستثمرين في كافة انواع المشاريع التي تعمل عليها البلدية من خلال وحدة التنمية والاستثمار.