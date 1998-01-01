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الاحتلال يُمدد اعتقال الأسيرين عاصف ومحمد البرغوثي مجدداً

الإثنين 14 يناير 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" اليوم الاثنين اعتقال الأسير عاصف البرغوثي شقيق الشهيد صالح لمدة (48) ساعة تمهيداً لتحويله إلى الاعتقال الإداري.

وأضاف نادي الأسير أن جلسة أخرى عُقدت لشقيقه محمد المعتقل في زنازين "المسكوبية" وفيها قررت المحكمة تمديد اعتقاله لمدة أربعة أيام للتحقيق.  

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت يوم أمس أمر اعتقال إداري بحق والدهما عمر البرغوثي لمدة ثلاثة شهور.

يُشار إلى أن أربعة من عائلة البرغوثي قيد الاعتقال وهم: عمر البرغوثي وأبنائه عاصم وعاصف ومحمد.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسير عاصف في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018 إضافة إلى والده عمر ومجموعة من أبناء بلدة كوبر وذلك عقب الإعلان عن استشهاد صالح، وفي تاريخ الخامس من كانون الثاني/ يناير اعتقل الاحتلال محمد، ولاحقاً اُعتقل شقيقهم عاصم.

#نادي الأسير

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