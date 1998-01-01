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استنفار داخل مستوطنة "آدم" شرق رام الله للاشتباه بشخص يحمل حقيبة

الإثنين 14 يناير 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
استنفار داخل مستوطنة "آدم" شرق رام الله للاشتباه بشخص يحمل حقيبة



رام الله / سما /

أفادت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار بمستوطنة "ادم" شرق مدينة رام الله ، وذلك بعد الاشتباه بوجود شخص يحمل سلاح و يتجول بالمستوطنة.

وأوضحت المصادر، أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الشخص المشبتبه به  يحمل حقيبة، وليس سلاحا، كما جاء في البلاغ الأوّلي.

كما طلب جيش الاحتلال من سكان مستوطنة ادم البقاء في بيوتهم، واغلاق الابواب على انفسهم انتظارا لاي تعليما جديدة ،وذلك على إثر إعلان حالة الاستنفار .

الجدير بالذكر أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية بالإضافة إلى حراسة المستوطنة هرعت للمكان فور تلقيها البلاغ ، وشرعوا بأعمال تمشيط، بحثا عن الشخص الذي رصد يتنقل داخل المستوطنة.

#مستوطنة ادم #استنفار #الجيش الإسرائيلي

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