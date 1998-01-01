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افتتاح مقر لتلفزيون فلسطين في العاصمة السورية دمشق

الإثنين 14 يناير 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مقر لتلفزيون فلسطين في العاصمة السورية دمشق



رام الله / سما /

 افتتحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقراً رسمياً لها في دمشق في حضور ممثلين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.

ووصف محمود الخالدي السفير الفلسطيني في دمشق افتتاح المقر بأنه "يوم عظيم في تاريخ النضال الفلسطيني".

وكان تلفزيون فلسطين افتتح مقار له في بيروت والقاهرة وتونس، غير أن افتتاح المقر في دمشق يحمل دلالة خاصة مع استمرار النزاع في هذا البلد منذ العام 2011.

وقال عضو منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن "افتتاح مقر لتلفزيون فلسطين في دمشق يختلف عن المقار الأخرى لما لدمشق وسوريا من معان في النضال الفلسطيني".

وشارك في حفل الافتتاح قادة من حركة فتح، بينهم عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد.

وقال الأحمد "هذا إنجاز جديد، وهذا المكتب الجديد في سوريا سيكون ناقلا أمينا للصوت والصورة الفلسطينية من فلسطين إلى سوريا، وناقلا للصورة والصوت والصمود السوري إلى فلسطين والعالم أجمع".

ويأتي افتتاح مقر تلفزيون فلسطين في العاصمة السورية في إطار خطة يسعى خلالها التلفزيون إلى افتتاح مقار له في مختلف الدول العربية.

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