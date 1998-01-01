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انخفاض سعر "البيرة" في قطر رغم "ضريبة الخطيئة"

الإثنين 14 يناير 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض سعر "البيرة" في قطر رغم "ضريبة الخطيئة"



الدوحة/وكالات/

كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصاديوة الاميركية أن أسعار الجعة (البيرة) انخفضت في قطر يوم أمس بعد ارتفاعها الأسبوعين الماضيين، على خلفية فرض الدوحة "ضريبة الخطيئة" على المشروبات الكحولية، والتي أثارت جدلا واسعا.

وأوردت الوكالة أن سعر صندوق الجعة من ماركة "هينيكن"، الذي يتضمن 24 علبة قد ارتفع في رأس السنة في قطر من 53 دولارا إلى 105 دولارات، إلا أنه انخفض حاليا إلى 92 دولارا.

وقالت "بلومبرغ" إن متجر الكحول الوحيد في دولة قطر قلص أسعار الخمور، بعدما أثارت "ضريبة الخطيئة" موجة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب متجر الخمور، الذي يطلق عليه رسميا "Qatar Distribution Co"، عن "سروره لخفض أسعار مبيعات التجزئة".

واتخذت قطر في ديسمبر الماضي قرارا برفع الضرائب بداية من يناير الجاري 2019 على المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة والتبغ بنسبة 100% وعلى المشروبات السكرية بنسبة 50%.

المصدر: "بلومبرغ"

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