أفضل جاكيتات رجالية رسمية 2019

وكالات / سما /

تُعد الجاكيتات الرسمية القطعة الأساسية التي من المؤكد أننا جميعاً نملكها في خزاناتنا بموديلات وستايلات متعددة لتتلاءم مع مختلف إطلالاتنا الرسمية؛ حيث إنها تمثل جزءاً أساسياً لأناقة جميع الرجال والشباب، مهما كان العمر أو الذوق والستايل، وهي تتمتع بقوى خارقة؛ فهي قادرة على تحويل إطلالتك من عادية إلى أنيقة وجاذبة للأنظار، منها الكلاسيكي ومنها الشبابي، وبمختلف الألوان وأنواع الأقمشة الفاخرة، وفي ما يلي اخترنا لك، سيدي، مجموعة من أفضل الجاكيتات الرجالية الرسمية للعام 2019؛ لتختار منها ما يعجبك ويلائم قوامك وذوقك ونوعية مناسباتك.

جاكيت "إيترو"Etro

وهو يأتي بلون البيج الموشح.

جاكيت هيوغو بوس Hugo Boss

وهو يأتي باللون الأزرق السحر.

جاكيت غوتشي Gucci

وهو يناسب أصحاب الذوق الشبابي والعصري، ويأتي باللون الأخضر مع أزرار ذهبية بارزة.

جاكيت Balmain

وهو يأتي بقصّة البلايزر الضيّقة، وهو مزين بستة أزرار ذهبية كبيرة.

جاكيت زارا

وهو جاكيت يتميز بأجمل تصميمات البدلات الرسمية سواء مع قمشة الساتان أو الأقمشة المزخرفة.

جاكيت فيرساتشي

وهو جاكيت مثالي للأيام الباردة خلال الشتاء.

جاكيت ولتشي أند غابانا

وهو من أكثر صيحات الموضة الرائجة، ويتميز بطلته الكاجوال التي تناسب فصل الشتاء.

جاكيت توم فورد

وهو جاكت مناسب لإطلالة كاجوال.

جاكيت Neil Barrett

وهو من أجمل صيحات الموضة التي تليق بقامتك.