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رام الله: تشكيل دورة جديدة لمجلس الافتاء الاعلى بمرسوم رئاسي

الإثنين 14 يناير 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: تشكيل دورة جديدة لمجلس الافتاء الاعلى بمرسوم رئاسي



رام الله / سما /

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوم رئاسي يفيد باعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين وذلك بناء على تنسيب من الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.

وشكر الشيخ حسين،  الرئيس محمود عباس على إصدار هذا المرسوم الخاص بتشكيل هذه الهيئة الدينية، لافتا إلى أن الدورة الثامنة للمجلس انتهت أعمالها في تشرين الثاني 2018، وأن دورة المجلس التاسعة الجديدة مدتها ثلاث سنوات، وتعقد جلستها الأولى يوم الخميس 24/1/2019.

وأشاد الشيخ حسين بدور أعضاء المجلس السابق وأدائهم المميز، موضحا أن مجلس الإفتاء الأعلى يهدف إلى حمل أمانة الدعوة الإسلامية إلى العالم بأسره من خلال بيان الأحكام الشرعية التي تخص مناحي الحياة كافة وفق ما أورده موقع معا.

الجدير بالذكر أن المرسوم الرئاسي جاء بناء على تنسيب من الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، برئاسته وعضوية كل من: إبراهيم خليل عوض الله نائب المفتي العام، وإحسان عاشور مفتي محافظة خانيونس، والشيخ أحمد محمد علي مفتي محافظة نابلس، و جمال الكيلاني جامعة النجاح الوطنية، وحسن جابر مفتي محافظة رفح، وحسن اللحام مفتي محافظة غزة، وحسن عبد الرحمن أحمد – جامعة القدس المفتوحة، و حمزة ذيب – جامعة القدس، وسليم الأشقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، و سامي أبو عرجا جامعة الأزهر "غزة"، وعطا المحتسب ممثل لديوان قاضي القضاة، وعمار بدوي أيوب مفتي محافظة طولكرم، ود. لؤي غزاوي جامعة الخليل، ومحمد أبو الرب مفتي محافظة جنين، ومحمد سعيد صلاح مفتي قوى الأمن الفلسطينية، ومحمد ماهر مسودة مفتي محافظة الخليل، ومحمد مطلق عساف جامعة القدس، و نعيم المصري جامعة الأزهر غزة.

#مجلس الافتاء الاعلى #مرسوم رئاسي

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