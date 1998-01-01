لجين عمران متهمة باستخدام انستغرام لأغراض اعلانية

وكالات / سما /

بعد ان اتهمها بعض متابعيها بأنها تستغل حسابها للترويج لبعض الماركات التجارية وجني المال، ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على تلك الأقاويل عبر حسابها الرسمي على انستغرام .

وكتبت : “أحياناً تسامح بعض الأشخاص ليس لأنك ضعيف.. لأنك ببساطة تريد أن تحيا بسلام وراحة بال”.

“الضمير الحيّ قد تصيبه أحياناُ غاشية فيغفو قليلاً أو يتغافل لكنه لا يموت أبداً.. بل يستعيد عافيته بعد قليل ويحاسب نفسه عن اختياراتها ويردها إلى الصواب”.

“برع الأطباء في زراعة وتجميل كل أجزاء الانسان، لكنهم عجزوا عن زراعة الضمير وتجميل الأخلاق”.