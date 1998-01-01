  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

لجين عمران متهمة باستخدام انستغرام لأغراض اعلانية

الإثنين 14 يناير 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجين عمران متهمة باستخدام انستغرام لأغراض اعلانية



وكالات / سما /

بعد ان اتهمها بعض متابعيها بأنها تستغل حسابها للترويج لبعض الماركات التجارية وجني المال، ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على تلك الأقاويل عبر حسابها الرسمي على انستغرام .

وكتبت : “أحياناً تسامح بعض الأشخاص ليس لأنك ضعيف.. لأنك ببساطة تريد أن تحيا بسلام وراحة بال”.

“الضمير الحيّ قد تصيبه أحياناُ غاشية فيغفو قليلاً أو يتغافل لكنه لا يموت أبداً.. بل يستعيد عافيته بعد قليل ويحاسب نفسه عن اختياراتها ويردها إلى الصواب”.

“برع الأطباء في زراعة وتجميل كل أجزاء الانسان، لكنهم عجزوا عن زراعة الضمير وتجميل الأخلاق”.

#لجين عمران

أخبار ذات صلة

9998852244

لجين عمران تغضب الإماراتيين مجدداً

لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها

صور| هكذا كانت لجين عمران قبل عمليات التجميل!

لجين عمران تتراجع عن استقالتها بعد اتفاق جديد مع “إم بي سي”

من الذي أهدى لجين عمران هذه السيارة الفخمة

وعد: لا أشبه أحلام.. ولا علاقة لي بمقطع رقص لجين عمران

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة

تشريعي غزة يبرق لرؤساء البرلمانات العربية والدولية حول نزع الأهلية عن الرئيس

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع في مسيرات العودة

التحولات العربية صوب دمشق والدور الاماراتي .. بقلم : رائد علي

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

الأخبار الرئيسية

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: بعد انتهاء "درع الشمال".. هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري

استشهاد الطفل عبد الرؤوف صالحة متأثرا بجروح اصيب بها شرق جباليا