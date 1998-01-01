إدعيس يستنكر الاعتداء على مدير المسجد الاقصى

رام الله / سما /

إستنكر يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء بالضرب على مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني ظهر اليوم وذلك اثناء تواجد اعداد كبيرة من القوات الخاصة الاسرائيلية على أبواب مسجد قبة الصخرة حالت دون دخول المصلين للمسجد الاقصى لاداء صلاة الظهر.

واكد ادعيس بأن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس المتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى بحجة التنقيب عن آثار مزعومة والبرامج الاستيطانية المكثفة بالقدس، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف .

ودعا ادعيس المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها .