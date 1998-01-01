رام الله: الحمدلله يستقبل مدير الأمن العام الأردني

رام الله / سما /

استقبل رامي الحمدلله رئيس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، مدير الأمن العام الأردني فاضل الحمود،وذلك بحضور حازم عطا الله مدير عام الشرطة، و محمد أبو وندي السفير الأردني لدى فلسطين.

وتطرق اللقاء بين الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات، خاصة قطاع الأمن، لا سيما في المجال الشرطي والتدريب.

وأكد الحمدلله، على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين، على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا الموقف الأردني الثابت تجاه قضيتنا في كل المنابر والمحافل الدولية وعلى كافة الأصعدة.

في السياق ذاته، أعرب الحمود عن الجاهزية لتقديم كافة اشكال الدعم للشرطة الفلسطينية، مشددا على مواصلة التعاون المشترك لا سيما في المجال الشرطي.