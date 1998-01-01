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رئيس الوزراء يستقبل مدير الأمن العام الأردني

الإثنين 14 يناير 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يستقبل مدير الأمن العام الأردني



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء  رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه في مدينة رام الله، مدير الامن العام الأردني اللواء فاضل الحمود، بحضور مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، والسفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي.

وبحث الحمد الله مع الحمود سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات، خاصة قطاع الامن، لا سيما في المجال الشرطي والتدريب.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين، على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بالموقف الأردني الثابت تجاه قضيتنا في كل المنابر والمحافل الدولية وعلى كافة الأصعدة.

بدوره أعرب مدير الأمن العام الأردني عن الجاهزية لتقديم كافة اشكال الدعم للشرطة الفلسطينية، مؤكدا مواصلة التعاون المشترك لا سيما في المجال الشرطي.

#رامي الحمد الله

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