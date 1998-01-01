رأفت: اليات بشأن التعامل مع اسرائيل سيتم وضعها بعد عودة الرئيس عباس

رام الله / سما /

أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، أن شعبنا وقيادته سيواجهان كل الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية سواء المتعلقة بتهديد الرئيس محمود عباس او بتهويد القدس وتوسيع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة ، وذلك عبر أشكال المقاومة الشعبية وعبر التحرك الدولي وبالأساس مع الدول العربية الشقيقة.

وقال رأفت في حديثه لإذاعة صوت فلسطين: "إنه وبعد عودة الرئيس محمود عباس الى أرض الوطن سيتم البدء بوضع آليات لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتعلقة بإعادة النظر في مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".

و رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالموقف الفرنسي الداعي لإقامة دولة فلسطينية على أساس الشرعية الدولية وليس من خلال ما يسمى صفقة القرن.