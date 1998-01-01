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صورة.. أصالة تحدث بلبلة بسبب ملكة جمال الجزائر

الإثنين 14 يناير 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. أصالة تحدث بلبلة بسبب ملكة جمال الجزائر



وكالات / سما /

رغم انشغالها بتحضيرها لكليب اغنتيها الجديدة "بنت أكابر"، شاركت الفنانة أصالة نصري متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة لملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، وتغزلت بها، بعد الضجة التي اثيرت حول شكلها والانتقادات التي رافقت انتخابها.

وفاجأت أصالة الجميع بتعليقها،فكتبت "هنيئا للجزائر الحبيبة هذه الملكة.. التي هي برواز لثقافة امتزج فيها الجمال بالعقل، والشموخ في الحضور، أحببتها ووجدت فيها كلّ ما هو مطلوب".

واضافت "لا حدود للجمال في عين من يعلم، أنّ الجمال والحضور والقبول ليس لهم مقاييس محدّدة، إلّا عند من حدّد بنفسه لروحه وقلبه وعينيه، ما يقبله عقله المهترئ وشعوره المحدود وضميره المهلل".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلماتها، وحرصت اصالة على الرد على بعض المعلقين ومنتقدي شكل الشابة، موضحة وجهة نظرها ومدافعة بشراسة عن ملكة الجمال، وحققت تدوينتها اعجاب الالاف من متابعيها.

وكانت الجزائرية اثارت ضجة كبيرة بعد اختيارها مباشرة، وتعرضت لموجة قاسية من الانتقاد بسبب لون بشرتها السمراء وشكلها المختلف عن الصورة النمطية لملكات الجمال.

#أصالة #ملكة جمال الجزائر
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