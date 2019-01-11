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هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب زياد شلالدة لـ 4 أيام

الإثنين 14 يناير 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحرررين ظهر الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد توقيف الأسير زياد شلالدة (45 عاماً)، لمدة أربعة أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على الأسير شلالده بالضرب المبرح خلال عملية اعتقاله، وعلى إثرها أُصيب بنزبف حاد في الكبد وكسور في أضلاعة وأنفه، وتم نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي وبقي فيها ثلاثة أيام، وخلال تواجده بالمشفى كان محروماً من لقاء محامي.  

يشار بأن الأسير شلالدة من مدينة الخليل ويقطن في قرية أبو شخيدم قضاء رام الله، وتم اعتقاله بتايخ 11/1/2019، ويقبع حالياً في مركز توقيف "المسكوبية".

#هيئة الأسرى

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