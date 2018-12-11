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عكا: اتهام محمد لبابيدي بقتل زوجته إيمان عوض

الإثنين 14 يناير 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عكا: اتهام محمد لبابيدي بقتل زوجته إيمان عوض



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة اليوم، الإثنين، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد محمد خليل لبابيدي (38 عاما) من مدينة عكا، على خلفية ارتكابه جريمة قتل زوجته إيمان أحمد عوض.

وتقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المتهم أقدم على قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد في أعقاب توتر العلاقة بينهما".

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في يوم 11.12.2018 نحو الساعة الحادية عشر ظهرا، عاد المتهم إلى منزله الكائن في شارع هرتسوغ 4 بعكا، حينها كانت المغدورة في المنزل، وقام بأخذ سكين كان قد أحضرها قبل 3 أيام إلى المنزل، ثم قصد زوجته التي تواجدت في غرفة النوم آنذاك، وأقدم على ذبحها من عنقها في الوقت الذي حاولت فيه المغدورة الدفاع عن نفسها".

وأضافت أنه "بعد وقوع الجريمة حاول المتهم تبرأة نفسه واخفاء تورطه فيها بهدف التشويش على مجريات التحقيق، حيث قام برمي آداة الجريمة وملابسه في حاوية قمامة، كما قام بإرسال عدة رسائل نصية من هاتف زوجته إلى هاتفه وأفراد عائلتهما، ثم سافر إلى عدة أماكن بعد ارتكاب الجريمة".

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