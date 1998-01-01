محلل اسرائيلي يكشف سبب صمت حزب الله عن كشف انفاقه

القدس المحتلة / سما /

أوضح عاموس هارئيل المحلل الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس العبرية" ، اليوم الاثنين، الأسباب التي تلزم تنظيم حزب الله اللبناني أن يصمت إزاء عمليات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية، وكشفه عدد من أنفاق حزب الله قرب الحدود.

وأشار عاموس هارئيل إلى أن هذا الصمت من قبل حزب الله ، جاء نتيجة فشل رئيس الأركان المنتهية ولايته "غادي أيزنكوت"، ورئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، في الاستفادة من كشف أنفاق حزب الله دولياً.

وأضاف: "نتنياهو وأيزنكوت لم ينجحا في الاستفادة من كشف الانفاق بإدانة حزب الله ولبنان دوليا، ويبدو أن لصمت حزب الله علاقة بالأمر" وفق ما أورده موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 4 ديسمبر 2018 عن بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم درع الشمال على الحدود اللبنانية، هدفت لتحديد وتدمير أنفاق حزب الله التي تصل إلى شمال "إسرائيل".