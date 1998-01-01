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الجيش سيعود لسياسة التصفيات والاغتيالات

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

الإثنين 14 يناير 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"



القدس المحتلة / سما /

قال  الوزير الإسرائيلي وعضو الكنيست "جلعاد أردان"، أن خطط إعادة احتلال قطاع غزة جاهزة وتم عرضها أمام "الكابينت".

واضاف اردان في مقابلة إذاعية مع راديو الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين "إذا كنا نرغب بالحفاظ على الهدوء في الجنوب علينا الاستعداد لدفع ثمن احتلال قطاع غزة".

وأوضح أن على قادة حماس تهدئة الوضع وعدم التصعيد، محذرًا من تجاوز حماس لحدود معينة وضعها الجيش الإسرائيلي، وإذا ما تجاوزتها حماس، فإن الجيش سيعود لسياسة التصفيات والاغتيالات.

وحمل الوزير الإسرائيلي حركة حماس المسئولية الكاملة عن قطاع غزة، حتى لو لم تقم بإطلاق الصواريخ على حد تعبيره.

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