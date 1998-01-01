15 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الإيراني

وكالات

نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الجيش الإيراني، قوله إن 15 شخصا من أصل 16 قُتلوا في تحطم طائرة شحن عسكرية في إقليم البرز اليوم الاثنين.

ونشرت الوكالة بيانا للجيش جاء فيه أن “طائرة شحن من طراز بوينغ 707 وتحمل لحوما من بشكك في قرغيزستان هبطت اضطراريا في مطار فتح اليوم… ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى”.

كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وتحطمت الطائرة فوق مجمع سكني قرب العاصمة الإيرانية طهران، وفق أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران رضا جعفر زاده للتلفزيون إن “طائرة الشحن من طراز بوينغ 707 لم تتمكن من بلوغ المدرج خلال الهبوط”.