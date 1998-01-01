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15 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الإيراني

الإثنين 14 يناير 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
15 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الإيراني



وكالات

نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الجيش الإيراني، قوله إن 15 شخصا من أصل 16 قُتلوا في تحطم طائرة شحن عسكرية  في إقليم البرز اليوم الاثنين.

ونشرت الوكالة بيانا للجيش جاء فيه أن “طائرة شحن من طراز بوينغ 707 وتحمل لحوما من بشكك في قرغيزستان هبطت اضطراريا في مطار فتح اليوم… ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى”.

كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وتحطمت الطائرة فوق مجمع سكني قرب العاصمة الإيرانية طهران، وفق أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران رضا جعفر زاده للتلفزيون إن “طائرة الشحن من طراز بوينغ 707 لم تتمكن من بلوغ المدرج خلال الهبوط”.

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