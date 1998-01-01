  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. "أشباح" تسكن متحفا بريطانيا وتحير اصحابه!

الإثنين 14 يناير 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "أشباح" تسكن متحفا بريطانيا وتحير اصحابه!



وكالات / سما /

قام الباحث في الظواهر الخارقة، ستيف ويسون، تثبيت كاميرا في متحف بعد تلقيه معلومات عن "أشباح" غريبة تتجول فيه .

وذكرت وكالة "Caters News Agency"، أن الباحث رأى ظواهر غريبة تحدث في المتحف، بعد مشاهدته الفيديو الذي صورته الكاميرا المثبتة داخله، في 3 يناير الجاري.

حيث تحركت إحدى المعروضات من تلقاء نفسها داخل صالة المتحف في مدينة نوتنغهام الإنجليزية. ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على يوتيوب تحرك مقبض عربة نقل قديمة للأعلى وسقوطه للأسفل، دون وجود أي إنسان في الصالة.

وقال ستيف ويسون: "نظرت إلى اللقطات التي صورتها الكاميرا ولم أكن أتوقع أن أشاهد ذلك المنظر.. إذ يرتفع المقبض بقوة هائلة ثم يعود لمكانه. لقد كان الأمر مخيفا ومدهشا في الوقت نفسه".

وأكد الباحث أيضا أن إعدادات الكاميرا تغيرت تلقائيا، لذلك كان الفيديو بجودة أقل. لكنه تأكد من وجود عالم آخر غير عالمنا الذي يحيط بنا ونراه. 

#أشباح #متحف

أخبار ذات صلة

ملكة بريطانيا "تنهر" حفيدها أمام الآلاف.. فماذا فعل؟ (فيديو)

شاهد: فيديو لرئيسة وزراء بريطانيا تنفجر في نوبة ضحك "بلهاء"!

"الجاسوسة المسلمة" تنتظر "تكريما نقديا" في بريطانيا

رسائل جنسية "مدوّية" تجبر وزيرا بريطانيا على الاستقالة!

بريطانيا تكشف أكبر مخزن مخدرات بموقع "خبيث"

العثور على "روميو وجولييت" في بريطانيا متشابكي الأيدي من 700 عام

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة

تشريعي غزة يبرق لرؤساء البرلمانات العربية والدولية حول نزع الأهلية عن الرئيس

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع في مسيرات العودة

التحولات العربية صوب دمشق والدور الاماراتي .. بقلم : رائد علي

عضو كنيست تطالب بالتحقيق مع نتنياهو حول اموال قطر المرسلة لحماس

الأخبار الرئيسية

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: بعد انتهاء "درع الشمال".. هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري

استشهاد الطفل عبد الرؤوف صالحة متأثرا بجروح اصيب بها شرق جباليا