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شاهد.. لصق "مصّاصة" على فم طفل بمستشفى روسي

الإثنين 14 يناير 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لصق "مصّاصة" على فم طفل بمستشفى روسي



وكالات / سما /

انتشر فيديو صادم يظهر رضيعاً وفي فمه "مصّاصة" تمّ تثبيتها بشريطٍ لاصقٍ حول فمه، مما أثار موجه ذهول واستياء في الرأي العام الروسي.

وتمّت مشاركة اللقطات عبر "إنستغرام"، حيث ظهر الرضيع البالغ من العمر 12 أسبوعاً وهو يبكي ويهزّ رأسه بعد لصق "المصاصة" بشريطٍ لاصق من الخدّ إلى الخد الآخر، ما يعني أنّ الطفل لن يكون قادراً على لفظها في حالة أراد السعال أو أثناء نومه.

وذكر موقع "ميرور" البريطاني، أنّ الحادث وقع في مستشفى في نازران بإنغوشيا، أصغر مناطق روسيا، مضيفاً أنّ الشريط اللاصق تمّ وضعه من قبل طبيب أو ممرضة على الرغم من أن الطفل يعاني من مشاكل في الرئتين.

ويعتقد أنّ الأم تركت الطفل للذهاب إلى منزلها لقضاء بعض الوقت مع طفلها الصغير الآخر.

وقد تسبّب الفيديو بصدمة مستخدمي الإنترنت، ما أدّى إلى إبلاغ الشرطة.

وقالت كبيرة الأطباء في المستشفى إنّ الممرضة تغيّبت عن الجناح لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، وفي تلك اللحظة، تم تصوير الحادث، مضيفة أنّ اللقطات لم تتسبّب في ضرر جسدي لصحة الطفل لكنّها تسببت في ضرر معنوي، كما أضرّت بالموظفين والمرضى.

#مصّاصة #طفل

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