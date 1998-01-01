  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خبر : الاحتلال يقتحم قسم 1 في سجن "ريمون"

الإثنين 14 يناير 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم قسم 1 في سجن "ريمون"



القدس المحتلة / سما /

أوضحت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن وحدات القمع الخاصة "اليمّاز" التابعة للاحتلال اقتحمت قسم "1" في سجن "ريمون" واعتدت على الأسرى وعبثت بمحتوياتهم، كما تعمدت وحدات القمع استفزاز الأسرى الفلسطينيين، ونقلهم إلى سجون أخرى.

وأفادت الوزارة من مصادر خاصة داخل السجون، أن عملية الاقتحام تمت يوم الخميس 10/1 نهاية الأسبوع الماضي، والتي تأتي تحت ذريعة احتفال الأسرى بانطلاقة حماس"31".

وبينت  أن وحدات القمع "اليمّاز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال أقدمت على نقل جميع الأسرى المحتجزين بشكل تعسفي والذي يضم 120 أسيرا من مختلف الفصائل إلى سجون أخرى عرف منها نفحة وعسقلان.

وقالت الوزارة إن هذه التنقلات جاءت في سياق الإجراءات العقابية التى تمارسها سلطات الإحتلال بحق الأسرى في فصل الشتاء، والعمل على نقلهم في ظل الأجواء الباردة وسط نقص شديد في الأغطية والمستلزمات التي تقيهم من برد الشتاء القارص وفق ما أورده موقع معا.

وحملت وزارة الأسرى ، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وخاصة الأسرى المرضى الذين تتضاعف معاناتهم في هذا الفصل بالذات .

وطالبت وزارة الأسرى والمحررين، منظمة الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالنظر بجدية إلى خطورة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون والإجراءات العقابية بحقهم وتنقلاتهم مع اشتداد برودة الشتاء.

أخبار ذات صلة

اقتحام- ارشيف

القدس: الاحتلال يقتحم عيادة "الأونروا"

وحدات القمع تقتحم قسم 1 في "ريمون" وتنكل بالأسرى

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

الرئيس عباس

أمناء سر "فتح" يحذرون: "حماس" تتساوق مع الاحتلال في التطاول على القيادة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة

تشريعي غزة يبرق لرؤساء البرلمانات العربية والدولية حول نزع الأهلية عن الرئيس

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع في مسيرات العودة

التحولات العربية صوب دمشق والدور الاماراتي .. بقلم : رائد علي

عضو كنيست تطالب بالتحقيق مع نتنياهو حول اموال قطر المرسلة لحماس

الأخبار الرئيسية

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: بعد انتهاء "درع الشمال".. هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري

استشهاد الطفل عبد الرؤوف صالحة متأثرا بجروح اصيب بها شرق جباليا