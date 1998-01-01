الاحتلال يقتحم قسم 1 في سجن "ريمون"

القدس المحتلة / سما /

أوضحت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن وحدات القمع الخاصة "اليمّاز" التابعة للاحتلال اقتحمت قسم "1" في سجن "ريمون" واعتدت على الأسرى وعبثت بمحتوياتهم، كما تعمدت وحدات القمع استفزاز الأسرى الفلسطينيين، ونقلهم إلى سجون أخرى.

وأفادت الوزارة من مصادر خاصة داخل السجون، أن عملية الاقتحام تمت يوم الخميس 10/1 نهاية الأسبوع الماضي، والتي تأتي تحت ذريعة احتفال الأسرى بانطلاقة حماس"31".

وبينت أن وحدات القمع "اليمّاز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال أقدمت على نقل جميع الأسرى المحتجزين بشكل تعسفي والذي يضم 120 أسيرا من مختلف الفصائل إلى سجون أخرى عرف منها نفحة وعسقلان.

وقالت الوزارة إن هذه التنقلات جاءت في سياق الإجراءات العقابية التى تمارسها سلطات الإحتلال بحق الأسرى في فصل الشتاء، والعمل على نقلهم في ظل الأجواء الباردة وسط نقص شديد في الأغطية والمستلزمات التي تقيهم من برد الشتاء القارص وفق ما أورده موقع معا.

وحملت وزارة الأسرى ، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وخاصة الأسرى المرضى الذين تتضاعف معاناتهم في هذا الفصل بالذات .

وطالبت وزارة الأسرى والمحررين، منظمة الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالنظر بجدية إلى خطورة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون والإجراءات العقابية بحقهم وتنقلاتهم مع اشتداد برودة الشتاء.