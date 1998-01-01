الكابينت ينتقد نتنياهو ويصف تصريحاته "بالثرثرة"

القدس المحتلة / سما /

وجه وزراء بالكابينت الاسرائيلي، مساء أمس الاحد، انتقادات لرئيس الحكومة ووزير الجيش الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اعترافه الرسمي، بقيام إسرائيل باستهداف مواقع إيرانية في سوريا نهاية الأسبوع المنصرم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، صباح اليوم الأثنين، إن عددا من وزراء الكابينت، عارضوا اعتراف رئيس الوزراء الاسرائيلي الرسمي، بالقصف الإسرائيلي في سوريا.

وقالت الصحيفة، إن الوزراء فوجئوا من إعلان نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية عن ذلك، ووصفوا تصريحات نتنياهو بأنها "ثرثرة غير ضرورية وخطيرة".

ووفقا للصحيفة، أكد وزراء الكابينت، أن تصريحات نتنياهو التي تتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، من المحتمل أن تشكل تصعيدًا غير ضروري أمام الروس بسوريا وفق ما أورده موقع عرب 48.

وأضاف وزراء الكابينت، أن أسباب إعلان نتنياهو سياسية بحتة، وأنه لم يخبرهم بتغيير توجهات الحكومة للإعلان عن الاستهدافات الإسرائيلية في سوريا.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، إلى أن نتنياهو اعترف بالأمس، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن سلاح الجو الإسرائيلي، نفذ خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات استهدفت 6 مخازن أسلحة إيرانية في العاصمة السورية دمشق.