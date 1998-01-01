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اغلاق قبة الصخرة ووتجدد اقتحام المستوطنين

الإثنين 14 يناير 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق قبة الصخرة ووتجدد اقتحام المستوطنين



القدس المحتلة / سما /

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
 و حاصر ضباط وقوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة صباح اليوم الاثنين، وتمركزوا على أبوابها.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية أن حراس المسجد الأقصى رفضوا دخول أحد أفراد الشرطة الى مسجد قبة الصخرة وهو يرتدي " الكيبة على رأسه"، ولدى محاولته اقتحام المسجد بالقوة، قام الحراس المتواجدين على رأس عملهم بإغلاق الأبواب. 


وأضاف الدبس أن الضباط وأفراد من الشرطة تتمركز حتى اللحظة عند أبواب مسجد قبة الصخرة، وحالة من التوتر تسود المكان.

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