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خدمات الطفولة تفتتح ميخم " كن عنواناً للتميز " للأطفال

الإثنين 14 يناير 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم مخيماً شتوياً بعنوان  " كن عنواناً للتميز" للأطفال المبدعين، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة بحضور الأخصائي النفسي بلال البايض والمنسقة وسام المدهون من الجمعية.

وأوضح البايض، خلال إفتتاح أولى فعاليات المخيم أنه يهدف إلى بناء الشخصية المتوازنة وتعزيز إنتماء الطفل للوطن وتعريفهم بمؤسساته، بالاضافة إلى اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتوجيه الانفعالات السلوكية لديهم الوجه الصحيحة.

وأشار، إلى ضرورة تبصير الأطفال بمخاطر الفراغ السلبية وكيفية استغلاله بإيجابية وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة الإجتماعية واكسابهم خبرات ومهارات حياتية جديدة.

في ذات السياق قالت المدهون :"  الجمعية أعدت خطة متكاملة لتطوير قدرات الأطفال ورعايتهم وإحتضان مواهبهم من خلال المخيمات المتنوعة والدورات واللقاءات التدريبية، وهذا إنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية التي تحملها خدمات الطفولة تجاه ذلك".

ونوهت، إلى أن المخيم ينقسم إلى شقين الأول خاص بالأولاد والآخر للبنات بلغ عددهم 60 مشارك يتم التعامل معهم وفق الخطة المعدة من أجل إنجاح المخيم وخروج المشاركين فيه بأفضل النتائج .

#خدمات الطفولة #الأطفال

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