  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين

الإثنين 14 يناير 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ندد سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالانتهاك لحرمة المسجد الأقصى بمسجده القبلي وقبة الصخرة وساحاته ومرافقه، اليوم الإثنين من قبل مجموعة من سوائب المستوطنين الذي يمارسون انتهاكاتهم بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ادعيس بأن ما حصل اليوم من محاصرة لحراس المسجد الأقصى وحماته من الأوقاف الإسلامية في القدس، في داخل مسجد قبة الصخرة المشرفة، ما هو إلا ضرب بعرض الحائط بمشاعر المسلمين واستهانة كبيرة في مقدساتهم وقيمهم الدينية، مضيفاً بأن هذه الممارسات غير الأخلاقية والتي تدفع بمزيد من التحريض الديني في داخل القدس وخارجها تأتي في سياق مدروس وممنهج وتعمل على ترسيخ فكرة هذا الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً، أسوة بالمسجد الإبراهيمي الذي يئن تحت وطأة انتهاكات المستوطنين اليومية والتي كان آخرها يوم أمس من خلال الاعتداء على حديقته.

وأشار ادعيس إلى أن هناك هجمة واضحة على مقدسات الفلسطينيين بمسلميهم ومسيحييهم من قبل المستوطنين وبحماية سياسية وأمنية من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تعمل بجهد واضح على الإساءة للأديان في فلسطين تحت مبررات وحجج واهية.

وطالب ادعيس مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة لجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بهذه الانتهاكات والتعرض للرموز والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

#يوسف ادعيس

أخبار ذات صلة

ادعيبس- ارشيف

ادعيس يقرر إعادة 132 موظفا من اصل 276 بوزارة الاوقاف

محمد دحلان

دحلان: بناء بيت السفير القطري على أنقاض مهبط طائرة عرفات انتهاك لقواعد الدبلوماسية

وفد حماس في القاهرة

الجزيرة : هذا ما يجري مع وفد حماس بالقاهرة

حدود غزة -ارشيفية

قطر: ما يجري في غزة قمع وحشي لمتظاهرين سلميين

رغم القطيعة: وفد من المخابرات الفلسطينية يجري مباحثات مع CIA

فتح : ما يجري الآن بغزة قطع لشعرة معاوية

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة

تشريعي غزة يبرق لرؤساء البرلمانات العربية والدولية حول نزع الأهلية عن الرئيس

آيزنكوت يزعم : السلطة تحارب حماس و أحبطت مؤخرا عملية لخلايا الحركة بالضفة

طقس فلسطين : منخفض قطبي الأربعاء

استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ أصيب بها قبل عدة أسابيع في مسيرات العودة

التحولات العربية صوب دمشق والدور الاماراتي .. بقلم : رائد علي

عضو كنيست تطالب بالتحقيق مع نتنياهو حول اموال قطر المرسلة لحماس

الأخبار الرئيسية

اردان - ارشيف

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: بعد انتهاء "درع الشمال".. هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري

استشهاد الطفل عبد الرؤوف صالحة متأثرا بجروح اصيب بها شرق جباليا