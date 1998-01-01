الأسير معمر صباح من جنين يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل الأسير معمر أسعد عبد الله صباح من جنين، اليوم الاثنين، عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم لمدة 23 عاما .

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال ما تزال تحرم معظم أسرته من الزيارة، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب التعسفي .

وقال عماد شقيق الأسير الصباح لـ"وفا"، إن شقيقه يعاني من وضع صحي متردٍ خاصة مرض الكلى ، ويقبع في معتقل "نفحة" الصحراوي، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال حرمته منذ عامين من إلقاء نظرة الوداع على والده بعد وفاته، ووالدته منذ سنوات تتكبد معاناة السفر من أجل زيارته، في ظل استمرار سلطات الاحتلال بإنتهاج سياسة نقله من معتقل الى آخر.