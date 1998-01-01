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الاحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة

الإثنين 14 يناير 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة



غزة / سما /

 سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.19% خلال عام 2018 مقارنة مع 2017، مدفوعاً بالانخفاض بمقدار 1.34% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.04% في القدس، وبنسبة 0.41% في الضفة الغربية.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المستهلك في فلسطين خلال عام 2018 يعود لانخفاض أسعار السلع والخدمات في بعض المجموعات الرئيسية، أهمها أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.25%، وأســـعار مجموعة المشـــــروبات الكحولية والتبغ بمقدار 1.29%، وأسعار خدمات التعليم بمقدار 1.07%.

وأشار إلى أن أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة انخفضت بمقدار 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 35% من سلة المستهلك الفلسطيني، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 4.71%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.04%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.40%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.08%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 6.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.93%.

وبين الإحصاء أن مجموعة النقل والمواصلات سجلت ارتفاعاً نسبته 1.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 14% من سلة المستهلك الفلسطيني، وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمركبات بنسبة 5.35%.

كما ارتفعت أيضاً أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية حوالي 9% من سلة المستهلك الفلسطيني، وارتفعت أسعار كل من الغاز بنسبة 5.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.78%.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة انخفاضاً حادا مقداره 1.34% خلال عام 2018 مقارنة بـ2017، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمقدار 5.06%، إذ انخفضت أسعار السجائر المستوردة بمقدار 5.18%، كما انخفضت أسعار خدمات التعليم بمقدار 3.53%، وأسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 3.47%، إذ انخفضت أسعار كل من الخضروات الطازجة بمقدار 14.44%، وأسعار الدرنيات بمقدار 7.50%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4.75%، وأسعار الدواجن الطازجة 1.46%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.86%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.27%، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً مقداره 2.45%.

في المقابل سجلت أسعار مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعاً نسبته 1.71%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 1.60%، إذ ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 7.54%، فيما انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.71%.

وأشار الاحصاء إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية في القدس سجلت ارتفاعاً نسبته 1.04% خلال عام 2018 مقارنة بـ2017، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 2.56%، وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمركبات بنسبة 5.34%، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته بنسبة 1.71%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 5.28%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.93%، حيث ارتفعت أسعار كل من الخضروات المجففة بنسبة 21.57%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11.25%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.27%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 4.21%، رغم انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 7.18%، وأسعار الأرز بمقدار 6.77%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 6.43%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 1.63%.

في المقابل، انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.73%، وأسعار الخدمات الطبية بمقدار 2.43%، كما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال عام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وقال الاحصاء، إن هذا الارتفاع نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.98%، إذ ارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمركبات بنسبة 6.20%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.87%، إذ ارتفعت أسعار كل من البيض الطازج بنسبة 10.59%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.99%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 4.29%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.36%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.01%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.75%، رغم انخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.43%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.79%.

كما سجلت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة المسكن ومستلزماته ارتفاعاً نسبته 0.42%، إذ ارتفعت أسعار كل من المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 7.62%، وأسعار الغاز بنسبة 4.96%.

في المقابل انخفضت أسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 4.81% خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق.

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