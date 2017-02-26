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دي خيا يسجل رقمًا قياسيًا في التصديات بعد مباراته ضد توتنهام

الإثنين 14 يناير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي خيا يسجل رقمًا قياسيًا في التصديات بعد مباراته ضد توتنهام



وكالات / سما /

قدم حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد دافيد دي خيا  عرضًا ولا أروع وقاد فريقه لتحقيق الانتصار على حساب توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي.

وحل الشياطين الحمر ضيوفًا ثقيلة على لندن لمواجهة توتنهام، وانتهت المباراة بفوز أحمر مانشستر بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء، جاء عن طريق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

ووقع اللاعب الدولي على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر الوقت الأصلي من أحداث الشوط الأول، ليواصل اليونايتد انتصاراته ونتائجه المميزة مع المدرب النرويجي المؤقت أولي جونار سولسكاير.

ونجح صاحب الـ 45 عامًا في تغيير كل شيء في مانشستر يونايتد بعد قدومه على رأس العارضة الفنية للفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تعرض للإقالة بسبب سوء النتائج، وانطلق زملاء بول بوجبا لتحقيق الانتصار تلو الآخر في البريميرليج، ليصل اليونايتد إلى النقطة رقم 41 في المركز السادس.

ولعب دي خيا دورًا بارزًا في هذا الفوز، حتى إنه سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد التصديات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث أنه أول حارس يتصدى لـ 11 كرة في مباراة واحدة في البريميرليج هذا الموسم.

#دي خيا #توتنهام

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