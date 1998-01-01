اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: بعد انتهاء "درع الشمال".. هل يتجه الجيش لإشعال الجنوب ؟

القدس المحتلة / سما /

تساءلت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حول نية الجيش بالتحرك للتعامل مع قطاع غزة، بعد الانتهاء من عملية درع الشمال التي استهدفت القضاء على أنفاق حزب بالله على الحدود اللبنانية.

وعقب على هذا التساؤل الوزير "جلعاد أردان" قائلاً، "ليس لدينا مصلحة في قهر قطاع غزة، هدفنا استمرار الهدوء بالنسبة لسكان الجنوب".

وأضاف "أردان"، أن المعادلة في التعامل مع غزة واضحة، ففي كل مرة يكون هناك انتهاك وخرق للتفاهمات، سيكون ردنا صعب ومؤلم.

فيما زعم رئيس الأركان المنتهية ولايته "غادي أيزنكوت"، أن حماس حددت لنفسها هدفاً لتجديد الانتفاضة وفشلت في تحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف، وقد أدى الاحتجاج العنيف عند السياج والتصعيد إلى إحداث الضرر بأمن سكان منطقة غزة.

لكن مراسل موقع "واللا العبري"، "أمير بوخبوط" توقع أن تشهد الحدود مع قطاع غزة توتراً جديداً، في ظل تعقد الأمور، واستمرار الاحتجاجات قرب السياج، في ظل تباطؤ تنفيذ التفاهمات الأخيرة برعاية مصرية.