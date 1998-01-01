الرئيس يصل نيويورك لتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصين

رام الله / سما /

وصل الرئيس محمود عباس إلى نيويورك، اليوم الاثنين، لتسلم رئاسة مجموعة الـ"77 + الصين" خلال حفل مقرر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلقي عباس خلال الحفل كلمة يعبر فيها عن تقدير الشعب الفلسطيني لانتخاب دولة فلسطين رئيسًا لهذه المجموعة التي تمثل 134 دولة.

ويرافق الرئيس أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور.

وتعدّ مجموعة الـ 77 + الصين، أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، يستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لتلك الدول.