الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في الضفة طالت 9 مواطنين.



وسلمت قوات الاحتلال العديد من المواطنين بلاغات لمراجعة المخابرات الاسرائيلية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي رزق فضايل (40 عاما)، بعد دهم منزله في حي الطيرة غرب مدينة رام الله.



وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واقتحمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت حمزة بسام جوابرة، وعز الدين الهور.



وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في دورا جنوبا، وداهمت عدة أحياء فيها وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وسلمت 4 اسرى محررين بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز عصيون الاحتلالي، وهم: منذر محمد أبو عطوان، ومحمد سالم الحريبات، وأحمد سلامة أبو راس، وعصام مشارقة.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد سليمان العمور (20 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



كما اقتحمت ذات القوة قرية حرملة شرق بيت لحم، وسلمت الشقيقين حمدي نصري الزير، وفراس، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه.