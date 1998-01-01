كاسانو ينصح إنتر ببيع إيكاردي وضم هيجواين

وكالات / سما /

يعتقد أنطونيو كاسانو أن إنتر ميلان سيكون من الأفضل له بيع ماورو إيكاردي والتعاقد مع هيجواين، الذي يقضى فترة إعارة في ميلان، من يوفنتوس، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

قائد إنتر ميلانو لم يخف غضبه في ظل المشاكل التي تعرفها مفاوضات تمديد عقده.

“إذا كان لديّ عصا سحرية ، سأخرج هيجواين من ميلان، وإضعه في إنتر ميلانو ليحل محل إيكاردي..”قال كاسانو لسكاي سبورت إيطاليا.

وأضاف: “بيبيتا هو بطل عظيم. سأقول لإيكاردي إذا كان يريد المغادرة ، وداعًا أتمنى لك حظا سعيدا..”

وفي الوقت الذي يسعى فيه هيجواين للانتقال إلى تشيلسي، فإن إيكاردي مرتبط بريال مدريد، وبرشلونة ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس…